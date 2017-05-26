Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM yolunda bariyerlere çarpan TIR'da çıkan yangına müdahale eden sürücü Amir Ahmed, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırdı. İtfaiye yangını söndürürken TIR tamamen yandı.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden Amir Ahmed yönetimindeki CT9088CM plakalı TIR, TEM yolunun Gölyaka Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın patlayan lastiği alev aldı. Bir anda büyüyen alevler arkadaki dorseye de sıçradı. Sürücü Amir Ahmed, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki diğer sürücüler de araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Amir Ahmed, çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. TIR ile arkadaki dorsenin bir bölümünü tamamen saran alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak TIR tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangına müdahale eden TIR sürücülerinden Hasan Kartal, "20’ye yakın yangın tüpü ile müdahale ettik. Ancak lastik olduğu için söndüremedik" dedi. Yangın nedeniyle TEM'de ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Çalışmanın tamamlanması ardından ulaşım normale döndü.

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