Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM yolunda bariyerlere çarpan TIR'da çıkan yangına müdahale eden sürücü Amir Ahmed, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırdı. İtfaiye yangını söndürürken TIR tamamen yandı. Ankara'dan İstanbul...

Bariyerlere çarpan TIR alev alev yandı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () - DÜZCE'de, TEM yolunda bariyerlere çarpan TIR'da çıkan yangına müdahale eden sürücü Amir Ahmed, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırdı. İtfaiye yangını söndürürken TIR tamamen yandı.
Ankara'dan İstanbul yönüne giden Amir Ahmed yönetimindeki CT9088CM plakalı TIR, TEM yolunun Gölyaka Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın patlayan lastiği alev aldı. Bir anda büyüyen alevler arkadaki dorseye de sıçradı. Sürücü Amir Ahmed, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çevredeki diğer sürücüler de araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Amir Ahmed, çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu sırada gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. TIR ile arkadaki dorsenin bir bölümünü tamamen saran alevler itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak TIR tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangına müdahale eden TIR sürücülerinden Hasan Kartal, "20’ye yakın yangın tüpü ile müdahale ettik. Ancak lastik olduğu için söndüremedik" dedi. Yangın nedeniyle TEM'de ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Çalışmanın tamamlanması ardından ulaşım normale döndü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246