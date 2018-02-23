Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meclis asansöründe taciz iddiası
Meclis asansöründe tacize komik ceza
Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
DHKP-C'nin yöneticilerinden M. A. yakalandı
Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olayları kararını kınıyoruz
Türkiye'den Hollanda'ya soykırım tepkisi
İtalyan aşırı sağcı lider Salvini: Türkiye ile ayrıcalıklı bir ortaklık, faydalı ve doğrudur
İtalyan aşırı sağcı lider Salvin...

Bariyerlere çarpan otomobilin ön camından kaputa fırladı

BURSA'da, Orhangazi- Gemlik Karayolu'nda  kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Gülli Çap (65), ön camdan aracın ön kaputuna fırladı. Ağır yaralanan Çap ve sürücü eşi, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 15.30 sıralarında...

Bariyerlere çarpan otomobilin ön camından kaputa fırladı
BURSA'da, Orhangazi- Gemlik Karayolu'nda  kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan Gülli Çap (65), ön camdan aracın ön kaputuna fırladı. Ağır yaralanan Çap ve sürücü eşi, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Karsak Boğazı mevkiinde meydana geldi. Emekli polis memuru Enver Çap yönetimindeki 34 YJ 9982 plakalı otomobil, Orhangazi'den Bursa yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda zikzaklar çizen otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücünün eşi Gülli Çap ön camdan fırladı. Aracının ön kaputunun üstüne düşen Gülli Çap, ağır yaralandı. Sürücü Enver Çap ise araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ön kaputta ağır yaralı halde yatan Gülli Çap'a ilk müdahaleyi yaptı. Araç içinde sıkışan Enver Çap, eşinin kurtarılmasını izledi. Gülli Çap, müdahalenin ardından sedyeye alındı, eşi ise itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Ayakta tedavi edilen Enver Çap, eşinin yanına giderek destek olmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314