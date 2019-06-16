Bariyerlere çarpan otomobil, otobüsün önüne savruldu: 1 yaralı

İZMİT'te, TEM yolunda bariyerlere çarpan otomobil, arkasından gelen otobüsün önüne savruldu. Otobüsün çarptığı otomobilin sürücüsü Ammar Attar yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu İzmit Otogar gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ammar Attar yönetimindeki 34 MF 4449 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil, arkadan gelen Cuma Basılgan yönetimindeki 46 ABM 698 plakalı otobüsün önüne savruldu. Otobüsün çarptığı otomobil yolun diğer tarafındaki bariyere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan Ammar Attar'ı araçtan çıkardı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ammar Attar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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