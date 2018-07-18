Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü (2)

CENAZELER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN TRABZON'A GÖNDERİLDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitiren Ünal (24) Mustafa Dursun (21) kardeşler ile kuzenleri Mustafa Dursun'un (21) cenazeleri kimlik tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ünal Dursun'un uzman çavuş olarak Trabzon'da görev yaptığı ve tatil için memleketi Vezirköprü'ye geldiği belirtildi. Kardeşi Mustafa Dursun'un ise Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi olduğu ifade edildi. Kuzenleri Mustafa Dursun'un ise kısa bir süre önce vatani görevini yapıp askerden geldiği, ardından Ankara'da bir inşaatta çalışmaya başladığı kaydedildi.

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