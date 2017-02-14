Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () – GAZİANTEP'te, 53 yaşındaki Abdulkadir Alyakut, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle bariyerlere çarpınca yaşamını yitirdi.

Kaza, gece geç saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kasasında sebze taşıdığı 27 C 6312 plakalı kamyonet ile kent merkezine gelen Abdulkadir Alyakut, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Yoldan geçen ve kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan sürücü Alyakut'un yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası 4 çocuk babası Alyakut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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