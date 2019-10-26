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Bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralandı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serhat Şahin...
GÜVENLİK 25.10.2019, 23:58
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE'de, kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde D-100 yolu Kervan Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Serhat Şahin yönetimindeki 41 ACL 733 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık Serhan Enes Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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