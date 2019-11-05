Bariyere çarpan TIR'dan dökülen mazot, zincirleme kazaya yol açtı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula ilçesinde, rampa inerken bariyerlere çarpan TIR'ın yakıt deposundan yola dökülen mazot, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada TIR şoförünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.15 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 33 AKH 48 plakalı TIR'ın sürücüsü Şevket Çekiş, (53), rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, demir bariyerlere çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü Çekiş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çekiş'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

TIR'DAN DÖKÜLEN MAZOT, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Öte yandan, kaza yapan TIR'ın yakıt deposundan yola dökülen mazot 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Hüseyin Ercüment yönetimindeki 35 HE 2637 plakalı otomobil, sürücünün kontrolu kaybetmesi sonucu kaza yerinin 500 metre aşağısında refüje çarptı. Arkadan gelen Erdoğan Erkmen idaresindeki 35 VP 950 plakalı, Mehmet Akçadağ'ın kulladığı 06 DIZ 06 plakalı ve Olcay Ay yönetimindeki 34 BVS 391 plakalı otomobil de duramayıp Ercüment'in kullandığı otomobile çarptı. Ahmet Yelken ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani fren yapınca kullandığı 09 K 6542 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla attı. Yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına düşen otomobil, ters döndü. Zincirleme kazaya karışan otomobillerde bulunan Sezin Akçadağ (31) ve Derya Kaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri, kaza nedeniyle bir süre yolu trafiğe kapatırken, TIR'dan dökülen mazot karayolları ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından yıkanarak, temizlendi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

