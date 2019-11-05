banner314

banner325

Son Dakika

Bariyere çarpan TIR'dan dökülen mazot, zincirleme kazaya yol açtı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula ilçesinde, rampa inerken bariyerlere çarpan TIR'ın yakıt deposundan yola dökülen mazot, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada TIR şoförünün de aralarında bulunduğu...

GÜVENLİK 05.11.2019, 12:16
Bariyere çarpan TIR'dan dökülen mazot, zincirleme kazaya yol açtı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), () - MANİSA'nın Kula ilçesinde, rampa inerken bariyerlere çarpan TIR'ın yakıt deposundan yola dökülen mazot, 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada TIR şoförünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.15 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden 33 AKH 48 plakalı TIR'ın sürücüsü Şevket Çekiş, (53), rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, demir bariyerlere çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'da sıkışan sürücü Çekiş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çekiş'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
TIR'DAN DÖKÜLEN MAZOT, ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Öte yandan, kaza yapan TIR'ın yakıt deposundan yola dökülen mazot 5 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Hüseyin Ercüment yönetimindeki 35 HE 2637 plakalı otomobil, sürücünün kontrolu kaybetmesi sonucu kaza yerinin 500 metre aşağısında refüje çarptı. Arkadan gelen Erdoğan Erkmen idaresindeki 35 VP 950 plakalı, Mehmet Akçadağ'ın kulladığı 06 DIZ 06 plakalı ve Olcay Ay yönetimindeki 34 BVS 391 plakalı otomobil de duramayıp Ercüment'in kullandığı otomobile çarptı. Ahmet Yelken ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani fren yapınca kullandığı 09 K 6542 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla attı. Yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına düşen otomobil, ters döndü. Zincirleme kazaya karışan otomobillerde bulunan Sezin Akçadağ (31) ve Derya Kaz yaralandı. Yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik polisleri, kaza nedeniyle bir süre yolu trafiğe kapatırken, TIR'dan dökülen mazot karayolları ekiplerinin kumlama çalışmasının ardından yıkanarak, temizlendi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5