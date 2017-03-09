Bariyere çarpan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Keşan-Malkara Karayolu'ndaki Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Dilek Yenigün yönetimindeki 22 FJ 048 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yol ayrımında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yenigün, ihbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi atına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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