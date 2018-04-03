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Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Aytekin KALENDER- Adem AKATİN/RİZE, ()- RİZE'de bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Erkan Özmısır (40), hayatını kaybetti.  Kaza, saat 09.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çayeli'nden...

Bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Aytekin KALENDER- Adem AKATİN/RİZE, ()- RİZE'de bariyerlere çarparak devrilen kamyonetin sürücüsü Erkan Özmısır (40), hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 09.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Çayeli'nden Rize yönüne giden Erkan Özmısır yönetimindeki 61 LL 384 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Erkan Özmısır olay yerinde hayatını kaybetti.

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