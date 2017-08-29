Barışmayan eşini bıçaklayan kocaya yeniden yargılama

BURSA’da, 4 yıl önce iddiaya göre babasından kalan maaşı alabilmek için üç defa anlaşmalı boşandığı eski eşi 37 yaşındaki Naciye Döngelli’yi evinin bahçesinde bıçaklayan 43 yaşındaki Şerafettin Akçay'a verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası kararı, Yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için bozuldu. Akçay'ın yeniden yargılanmasına başlandı.Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde, 2013 yılı ağustos ayında, Şerafettin Akçay, boşandığı 2 çocuğunun annesi Naciye Döngelli’nin evine iddiaya göre yeniden barışmak için gitti. Şerafettin Akçay, barışmak istemeyen Naciye Döngelli’yi boğazından, kasığından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Döngelli, tedaviye alınırken, şüpheli Akçay Demirtaş Çevre Yolu üzerinde bulunan köprünün üzerine çıkarak intihar edeceğini söyledi. Sevk edilen polislerin güçlükle ikna ettikleri Akçay, gözaltına alındı. Eski eşini çok sevdiğini söyleyen Akçay, "Boşandıktan sonra bayramları hep ayrı geçiriyoruz. Bu bayram belki barışırız umudu ile yanına gittim. Beni tersleyince çılgına döndüm. Onu bıçakladığım için çok üzüldüm ve intihar etmek istedim" dedi. Şerafettin Akçay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baçıkla yaraladığı eski eşi tedavisinin ardından taburcu edildi.Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Şerafettin Akçay, ilk duruşmada eski eşinin başka erkeklerle ilişkisi olduğunu, kendisini fare zehri ile öldürmeye kalkıştığını iddia ederek, “Eşim, babasının emekli maaşını alabilmek için üç defa anlaşmalı boşandık. 2012 yılında trafik kazası geçirdim. Bana çarpan kişi ile ve başka erkeklerle ilişkisini duydum. Eşimi kesinlikle ben bıçaklamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Onu dost hayatı yaşadığı kişi bıçakladı. Psikolojik sıkıntım ve rahatsızlığım yoktur” dedi.11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Şerafettin Akçay hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katılmadığı için usulden bozuldu. Karar üzerine Akçay’ın yargılanmasına yeniden başlandı. Duruşmaya Naciye Döngelli ve avukatı hazır bulunurken, Bandırma 2 Nolu Cezaevi'nde bulunan Şerafettin Akçay’la SEGBİS bağlantısı kurulamadı.“OĞLUM KURTARDI”Duruşmada ifade veren Naciye Döngelli, eşinden ayrı yaşadığını belirterek, “Olay günün sabahı çöp dökmek için evin bahçesine çıktım. Bana aniden bıçakla saldırdı. Karnımdan, göğsümden yüzümden yaralandım. Oğlum evden gelip, babasının üzerine atlayınca sanığın elinden kurtuldum. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” dedi.Mahkeme heyetinin, duruşmada hazır bulunmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sanık ve sanığın avukatının bir dahaki duruşmada hazır bulunması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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