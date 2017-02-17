Barışmaya ikna edemediği nikahsız eşini öldüren zanlı tutuklandı

AKSARAY’da kendisini terk edip babasının evine yerleşen nikahsız eşi 26 yaşındaki Seher Yaşar’ı, dönmeye ikna edemeyince tabancayla vurarak öldüren 47 yaşındaki Ahmet Yazıcı tutuklandı.

Olay, dün Hasas Mahallesi 6645 Sokakta meydana geldi. Sivas’ta nikahsız olarak birlikte yaşayan Ahmet Yazıcı ile Seher Yaşar arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Yaşanan son tartışmanın ardından da Seher Yaşar, Yazıcı'yı terk ederek memleketi Aksaray’daki baba evine döndü.

Ahmet Yazıcı geçen pazartesi günü, Seher Yaşar'ı barışmaya ikna etmek ve eve götürmek için Aksaray’a geldi. Seher Yaşar’ı babasının evinde ziyaret eden Ahmet Yazıcı, 2 gün boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

Dün öğle saatlerinde yeniden barışmak için Seher Yaşar’ın baba evine giden Yazıcı, eve alınmayınca, konuşmak için iki katlı binanın birinci katında oturan nikahsız eşini balkona çağırdı. Yaşar’ı yine ikna edemeyince sinirlenen Yazıcı, bağırmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Ahmet Yazıcı, balkondaki Seher Yaşar’a 3 el ateş etti. Seher Yaşar kanlar içerisinde kalırken, Yazıcı ise olay yerinden koşarak kaçtı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Seher Yaşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan polis, kaçan Ahmet Yazıcı’yı elindeki suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yazıcı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.