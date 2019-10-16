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Barış Pınarı Harekâtı’nda 8'inci gün: 637 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlıkça, Twitter'dan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda...
GÜVENLİK 16.10.2019, 07:32
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıkça, Twitter'dan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu" denildi.
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