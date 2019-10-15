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Barış Pınarı Harekâtı şehitleri memleketlerine uğurlandı (TAMAMI)
FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Gaziantep...
GÜVENLİK 15.10.2019, 19:30
FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık (27) ile Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik’in cenazesi ise Adıyaman’a gönderileceği öğrenildi.
Gaziantep Havalimanı'nda şehitler için düzenlenen uğurlama törenine, Vali Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve protokol üyeleri katıldı. Şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasının ardından, Türk bayrağına sarılı tabutları, memleketlerine gönderilmek için askeri kargo uçağına konuldu. Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik’in cenazesi ise Adıyaman’a gönderileceği öğrenildi.
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