Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün... İşte gelişmeler

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan ilerlediği harekatta obüsler ise havadan terör hedeflerini ateş almayı sürdürüyor.

Suriye iç savaşının ardından ülkenin kuzeyinde ve Fırat Nehri doğusunda kalan alanlar terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Teröristler tarafından işgal edilen alanda bulunan halk ise baskı ile göçe zorlandı. Terör örgütü işgal ettiği alanlardan Türkiye sınırına yönelik saldırılarda bulunması ile sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye, çağrılarına rağmen taciz ve saldırılarını sonlandırmayıp, işgal ettiği alanları terk etmeyen terör örgütüne yönelik operasyon sinyali verdi. ABD ile bölgenin güvenli hale getirilmesine yönelik çabaların da sonuçsuz kalmasıyla Türkiye, 9 Ekim saat 16.00’da 'Barış Pınarı' ismini verdiği harekatı başlattı.



4'ÜNCÜ GÜNDE RESULAYN'A GİRİLDİ



Terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasının ardından gece saatlerinde TSK ve Suriye Milli Ordusu askerleri karadan giriş yaptı. TSK ve SMO unsurları karadan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad ve Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn kentlerini teröristlerden temizlemeye yönelik harekat kapsamında köyleri tek tek özgürleştirdi. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetle hareket eden birlikler, Rasulayn ilçe merkezine dün ulaşarak kontrolü sağladı.



TELABYAD AN MESELESİ



Rasulayn’da kontrolü sağlayan TSK ve SMO unsurları, doğu ve batısından ilerlediği Telabyad ilçe merkezini de özgürleştirmeye yönelik çabasını sürdürüyor. Titiz şekilde ilerleyen ve topçu birliklerinin de güzergahı üzerindeki terör hedeflerini vurarak destek verdiği TSK ve SMO birliklerinin Telabyad’a ulaşmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. Türkiye sınırının güneyinde 30 kilometre derinlikteki M4 otoyoluna inen birlikler burada terör örgütünün ikmalini keserken, Telabyad’ın da özgürleştirilmesinin ardından PKK/YPG’nin Kamışlı ile Ayn El Arap arasındaki bağ da koparılmış olacak.



SULUK BELDESİ ELE GEÇİRİLDİ



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları, Telabyad ile Rasulayn arasında kritik öneme sahip Suluk Kasabası teröristlerden arındırıldı. Telabyad’ın güneydoğusundaki Suluk Beldesi, sabah saatlerinde sıcak çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından özgürleştirildi.



TERÖRİSTLER HER TARAFI TUZAKLAYIP KAÇIYOR



Rasulayn’ın terör örgütünden arındırılmasının ardından yeni hedef olan ve girilmesinin an meselesi olduğu Telabyad’da PKK/YPG’li teröristlerin etrafı patlayıcıyla tuzaklayıp kaçtığı belirtildi. Teröristlerin büyük bölümünün kaçtığı Telabyad ilçe merkezindeki operasyona TSK birliklerinin yanı sıra Polis Özel Harekat timlerinin de katılacağı ifade edildi.



OBÜSLERLE TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR



Yeni günün ilk saatlerinden itibaren Telabyad’da bulunan terör hedefleri sınır birlikleri tarafından obüslerle ateş altına alındı. İstihbarat birimleri, harekata katılan askerler ve insansız hava araçlarından elde edilen görüntülerle belirlenen terör hedefleri obüs ve tank atışları ile tam isabetle vuruluyor. Obüs atışları ile etkisiz hale getirilen terör hedeflerinin vurulmasının ardından yükselen dumanlar Türkiye sınırından da net şekilde görülüyor.



SINIRDA GÜVENLİK HAD SAFHADA



Bugüne kadar 2 asker ve 18 sivilin şehit olduğu 490 teröristin ise etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Suriye sınırındaki yerleşim alanlarında da sivillerden sınıra yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapılıyor. Hoparlörlerden sık sık uyarı anonslarının yapıldığı sınır ilçelerinde polisler vatandaşlardan sokaklarda dolaşmamaları ve güvenli alanlara gitmelerini istiyor. Sınır hattında ise askerler zırhlı araçlarla sürekli devriye görevi yaparak teröristlerin olası saldırılarına ve sızma girişimine engel oluyor.



SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR



Öte yandan sınır hattındaki Akçakale ve Ceylanpınar’a askeri sevkiyatta devam ediyor. Dün gece ve sabah saatlerinde de Türkiye’nin farklı birliklerinden çıkan zırhlı araç ve askeri personeller ile Suriye Milli Ordusu unsurları ve araçları konvoy halinde Şanlıurfa’ya geldi. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoyda bulunan araç ve askeri personeller Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin’e yönlendirildi. Bu ilçelerde konuşlanan araç ve askerlerin harekat kapsamında sınırı geçerek karadan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona destek vereceği belirtildi.

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU, SINIR HATTINDA BASIN MENSUPLARINI ZİYARET ETTİ



Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine gelen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sınır hattında Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecileri ziyaret etti. Dün Telabyad'dan atılan havan mermilerinin Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına düşmesi nedeni ile 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Feyzioğlu, burada gazetecilerin sorularını cevapladı. Feyzioğlu, şunları söyledi:



"Bugün dimdik durduğumuzu göstermek için buradayız. Çünkü iki gündür sizin Türk gazetecilerin kahramanlığını gözlerimiz nemli izliyoruz. Burada bir iş yapıyorsunuz burada Cenevre Sözleşmelerini uluslararası Roma Statüsünü yok sayarak sizin üstünüze keskin nişancıların ateş ettiler havan toplarıyla ateş ettiler. Siz görevden kaçmıyorsunuz, muazzam bir iş yapıyorsunuz ve dünyaya bunu anlatmak için çırpınıyorsunuz. Dünya bunu buraya geldiği halde görmüyor. FETO- PKK ortak mekanizması çalışıyor şu anda dünyada fotoğrafları görüntüleri fabrika edip üretip Türk’ler işte şuraya saldırdı Türk’ler şöyle yaptı diye bir kara propagandanın içindeler. Bir daha ve bir daha tekrarlıyorum, dün söylediğim birilerinin canını çok yakmış ki bütün FETO ve PKK web sitelerinden saldırıya geçtiler. Buradan bir daha tekrarlıyorum Türk ordusu ve Türk askeri şehit olmayı göze alıyor ama sivillere zarar vermeyi kabul etmiyor. Biz bunu sırada da yaşadık biz bunu Cizre'de de yaşadık o çukurlarda yaşadık evet biz onları orada çukurlarına gömdük. Burada da kazdıkları mevzilere, çukurlara yine gömeceğiz."

AKÇAKALE’YE ROKETLİ SALDIRI



Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Sınırı aşan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Paniğe yol açan saldırının ardından evde bulunan Suriye uyruklu aile tahliye edilirken, güvenlik güçleri de önlem aldı. Saldırı sonrası teröristlerin roketi ateşlediği bölge ise sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi.



Öte yandan Telabyad ilçe merkezinin dış mahallelerinde silah sesleri duyulmaya başladı. Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL- Mehmet SEZGİN/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)

RESULAYN KUŞATILDI



Barış Pınarı Haraketı kapsamında Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü üyeleri ile Türk ve Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışmalar sürüyor. Dün geceden bu yana aralıksız uçaklarla bombardımana tabi tutulan Resuylan’da karadan ise obüs ve tanklarla terör mevzileri vuruluyor. Bu sabah saatlerinde TSK ve SMO karadan 3 koldan zırhlı araçlarla kenti çember altına aldı. Kentin batısındaki sanayi bölgesinden, doğusundaki Tel Helef köyünden ve Ceylanpınar'a açılan sınır kapısından gerçekleştirilen saldırılar zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüyor. Topçu atışıyla desteklenen operasyonda teröristler tarafından ateşlenen havan ve roket mermileri ise zaman zaman sınırı aşıp Ceylanpınar’a düştüğü kaydedildi. Çatışmaların yoğunlaşması üzerine sınır hattındaki mahallerde yaşayan vatandaşlar ise güvenli bölgelere veya akrabalarının yanlarına yerleşmek için ilçeden ayrıldığı görüldü. Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

SURUÇ’A HAVANLI SALDIRI



'Barış Pınarı Harekatı' devam ederken, sabah saatlerinde terör örgütü PYD/YPG işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Suruç'un Çaykara köyüne düştü. Havan mermisi, evin bulunduğu sokağa düşerken, saldırıda 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



PYD/YPG'li teröristlerce ​11 Ekim Cuma günü Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, yine Çaykara köyüne düşmüş, saldırıda 3 sivil şehit olmuştu. Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)



TSK VE SMO, TEL ABYAD MERKEZİNE İLERLİYOR



Suriye'de Fırat'ın doğusunda, terör örgütlerine yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerinin Tel Abyad kent merkezine ilerleyişi sürüyor. Güzergah üzerinde bulunan kasaba ve köylerde tek tek kontrolü sağlayan TSK ve SMO birlikleri, sınırda konuşlu topçu birliklerinin destek atışları ile terör hedeflerinin imha edilmesiyle ilçenin dış mahallelerine ulaştı. İki koldan merkeze ilerleyen birlikler, bazı noktalarda teröristlerle çatışmaya girdi. PKK/YPG’li teröristlerin birçok bina ve kullanılacak güzergahları patlayıcılarla tuzakladıkları için titiz şekilde ilerleyen birliklerin, kısa sürede kentin kontrolünü sağlayabileceği belirtildi. Bölgede yaşanan çatışmalar sırasında silah ve patlama sesleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de duyuluyor.



TERÖRİSTLER CERABLUS’A SALDIRDI: 2 ÖLÜ



Bu arada, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a havanla saldırı düzenledi. Saldırıda havan mermisinin isabet ettiği minibüste bulunan bir kadın ile bir çocuk yaşamını yitirdi, biri bebek, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, saldırının yapıldığı alandaki teröristlerin mevzileri ise sınır birlikleri tarafından obüs atışıyla imha edildi.



SINIRA SEVKİYAT SÜRÜYOR



Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır birliklerine sevkiyata da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Şanlıurfa’dan yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırındaki Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar’a gönderildi. Sınır hattında konuşlanan zırhlı araçlardan bazılarının sınırı geçerek Fırat’ın doğusundaki kara harekatını sürdüren birliklere katılacağı belirtildi. Hasan KIRMIZITAŞ/Akçakale(Şanlıurfa), (DHA)

SMO ASKERLERİ, TEL ABYAD'IN DIŞ MAHALLELERİNDE



'Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için ilerleyişini sürdüren, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad'ın doğu ve batısından TSK ile birlikte ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, kentin dış mahallelerinde görülmeye başlandı. Türkiye sınırına yakın dış mahallelerde SMO askerlerinin, binaları ve sokakları kontrol edip, sivillerle konuştuğu görüldü. SMO askerlerinin, Tel Abyad'ın dış mahallelerinde kontrolü sağlamaya başladığı görülürken, iç kesimlerde ise çatışma ve patlama sesleri duyuluyor. Hasan KIRMIZITAŞ/Akçakale(Şanlıurfa), (DHA)