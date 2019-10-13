Barış Pınarı Harekatı’nda 5'inci gün (3)

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AKÇAKALE’YE ROKETLİ SALDIRI Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Sınırı aşan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Paniğe yol açan...
GÜVENLİK 13.10.2019, 10:59
AKÇAKALE’YE ROKETLİ SALDIRI
Telabyad’da bulunan teröristler tarafından Akçakale ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Sınırı aşan ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir eve isabet eden roket, hasara neden oldu. Paniğe yol açan saldırının ardından evde bulunan Suriye uyruklu aile tahliye edilirken, güvenlik güçleri de önlem aldı. Saldırı sonrası teröristlerin roketi ateşlediği bölge ise sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından ateş altına alınarak imha edildi.
Öte yandan Telabyad ilçe merkezinin dış mahallelerinde silah sesleri duyulmaya başladı.
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