Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (11)
BAKAN SOYLU, AKÇAKALE’DE ESNAFI ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu. Mardin temaslarının ardından Şanlıurfa’ya gelen Bakan Soylu, Vali Abdullah...
BAKAN SOYLU, AKÇAKALE’DE ESNAFI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde incelemelerde bulundu. Mardin temaslarının ardından Şanlıurfa’ya gelen Bakan Soylu, Vali Abdullah Erin’den bilgi aldıktan sonra beraberinde milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte sınır hattındaki Akçakale’ye geldi. Burada devam eden Barış Pınarı Harekatına ilişkin bilgiler alan Bakan Soylu, daha sonra esnafı ziyaret etti. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu ve PKK terör örgütü aleyhine sloganlar attığı ziyarette Bakan Soylu, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Harekat başarıyla yürütüldüğünü ifade eden ve sınır hattında teröristlerin zaman zaman saldırılarına maruz kalan gazetecilere başarı dileyen Bakan Soylu ve beraberindekiler temaslarının ardından Şanlıurfa’ya döndü.
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