Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlara 3 tutuklama

ADANA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü, TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunup, TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yaptığı öne sürülen kişileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartması üzerine önce gün 13 kişi, şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.