'Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan uzman onbaşı şehit oldu (2)
MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere, teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu...
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere, teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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