'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli uzman çavuşun üzerine yıldırım isabet etti

BURSA'nın İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Doğan Olaştagöz'ün (23) üzerine, 'Barış Pınarı Harekatı' görevi için bulunduğu Suriye sınırında yıldırım isabet etti. Olaştagöz, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Bursa İnegöl'de yaşayan Naciye- Selamettin Olaştagöz çiftinin oğlu, Uzman Çavuş Doğan Olaştagöz'ün üzerine, 'Barış Pınarı Harekatı' görevi için bulunduğu Suriye sınırında, gece saatlerinde yıldırım isabet etti. Diyarbakır'daki hastaneye götürülen Olaştagöz, buradaki ilk müdahale sonrası Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Uzman Çavuş Doğan Olaştagöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



