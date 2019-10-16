Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (6)
TERÖRİSTLERİN ATTIĞI HAVAN MERMİSİ OKULA İSABET ETTİ Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saat 12.30...
TERÖRİSTLERİN ATTIĞI HAVAN MERMİSİ OKULA İSABET ETTİ
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ve DEAŞ'a karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın sekizinci gününde teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Saat 12.30 sıralarında Suriye'den terör örgütü PYD/YPG'nin attığı havan mermisi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bilekli köyündeki okula isabet etti. Havan mermisi okulun çatısına isabet ederken, kiremitlerin yere düştüğü görüldü. Güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okulda öğretmen ve öğrenciler bulunmuyordu.
Havan mermili saldırı sonrası güvenlik güçleri köyde yaşayanların köyü boşaltmalarını istedi. Teröristlerin saldırısının ardından sınırda konuşlu Türk topçuları terör hedeflerini ateş altına aldı.
Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - Kerim KIRPAÇ/ŞANLIURFA, ()
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