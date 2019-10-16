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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (3)
AYN EL ARAB BÖLGESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ 'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYD/YPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi. Öğleden sonra Ayn el Arab'ın batısındaki birkaç farklı...
GÜVENLİK 16.10.2019, 15:42
AYN EL ARAB BÖLGESİNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
'Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde, terör örgütü PYD/YPG'nin işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden siyah dumanlar yükseldi. Öğleden sonra Ayn el Arab'ın batısındaki birkaç farklı noktadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sınır duvarına yakın noktadan ise alevlerin yükseldiği görüldü.
Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa), ()
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