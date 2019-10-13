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Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (7)
SMO ASKERLERİ, TEL ABYAD'IN DIŞ MAHALLELERİNDE 'Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için ilerleyişini sürdüren, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad'ın doğu ve batısından TSK ile birlikte ilerleyen...
GÜVENLİK 13.10.2019, 15:18
SMO ASKERLERİ, TEL ABYAD'IN DIŞ MAHALLELERİNDE
'Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın doğusunu özgürleştirmek için ilerleyişini sürdüren, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad'ın doğu ve batısından TSK ile birlikte ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, kentin dış mahallelerinde görülmeye başlandı. Türkiye sınırına yakın dış mahallelerde SMO askerlerinin, binaları ve sokakları kontrol edip, sivillerle konuştuğu görüldü. SMO askerlerinin, Tel Abyad'ın dış mahallelerinde kontrolü sağlamaya başladığı görülürken, iç kesimlerde ise çatışma ve patlama sesleri duyuluyor.
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