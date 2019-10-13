Barış Pınarı Harekatı'nda 5'inci gün (10)

AKÇAKALE'DE SEVİNÇ GÖSTERİSİ

'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/YPG'den arındırılmasının ardından Akçakale'de Suriyeliler ve Türkler, sevinç gösterisi yaptı. Bölgedeki Türkler ve Suriyeliler, yüksek binaların çatısına çıkıp, askerler lehine sloganlar attı. Çok sayıda kişinin de araçlarıyla konvoy oluşturup, tur atarak, Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinin sevincini yaşadığı görüldü.