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Barış Pınarı Harekatı'nda, 415 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı...
GÜVENLİK 12.10.2019, 09:13
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı" denildi.
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