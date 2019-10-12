Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün: 415 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda 415 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı."

Haber: ANKARA,()