Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (12)
EĞİTİMDE TATİL UZATILDI 'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda tatil süresi 3 gün daha...
EĞİTİMDE TATİL UZATILDI
'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'teki bazı okullarda tatil süresi 3 gün daha uzatıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Akçakale ve Ceylanpınar'da eğitimin Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri de yapılamayacağı duyuruldu. Birecik ve Suruç'ta ise sınır hattındaki mahallelerde eğitimin 3 gün süreyle tatil edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimize bağlı Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde bulunan tüm okullarda, Suruç ilçesinde Mürşitpınar İlk/Ortaokulu, Çaykara İlk/Ortaokulu, Küçük Kendirciler İlkokulu, Eğrice İlk/Ortaokulu, Çengelli İlk/Ortaokulu, Aşağı Oylum İlkokulu, Dolaş İlk/Ortaokulu, Dikmetaş İlkokulu, Fıstıklı İlkokulu, Kesmecik İlkokulu, Şakir Şimşek İlk/Ortaokulu, Tavşan İlkokulu, Yolaklı İlkokulu, Binatlı İlkokulu ile Birecik ilçesinde Çiçekalan İlkokulu, Duyduk İlk/Ortaokulu, Konak İlkokulu, Sakaltutan İlkokulu, Yukarı İncirli İlkokulu, Düzlüce İlkokulu, Aşağı Karkutlu İlkokulu, Göbeklitepe İlkokulu, Bilekli İlk/Ortaokulu, Güvenir İlkokulu, Eşmeler İlkokulu ve Akarçay İlkokullarında 14-15-16 Ekim 2019 tarihlerinde 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir."
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