'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (EK 3)

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI



'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile 1 tarım işçisi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.





Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa), ()