'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (6)

AYN EL ARAB'A TOP ATIŞI

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/ŞANLIURFA, ()



