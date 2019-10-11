'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (10)

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MARDİN VALİLİĞİ: 8 SİVİL ŞEHİT, 35 YARALI Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenledikleri havan ve roketle saldırıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, 8 sivilin...
MARDİN VALİLİĞİ: 8 SİVİL ŞEHİT, 35 YARALI
Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/PYD-YPG'lilerin Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenledikleri havan ve roketle saldırıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, 8 sivilin şehit, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca ilimiz Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 8 sivil vatandaşımız şehit olmuş, 35 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nusaybin ve Mardin Devlet hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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