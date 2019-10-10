'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (7)

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 1'İ BEBEK, 2 SİVİL ŞEHİT, 46 YARALI

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinden teröristlerce Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Şanlıurfa Valiliği'nce roket ve havan ile düzenlenen saldırılarda 1'i bebek 2 kişinin şehit olduğu, 46 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

NUSAYBİN'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerce peş peşe ateşlenen havan mermilerinden biri, Nusaybin ilçe merkezindeki Fırat Mahallesi'ne isabet etti. Havan mermisinin sivillerin yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kamışlı'dan atılan havan mermilerinin biri de Kışla Mahallesi'ne düştü. Havan mermisinin patlamasıyla saçılan şarapneller, eve ve park halindeki 4 minibüse isabet etti. Evde ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırılar üzerine Kamışlı'da belirlenen terör hedefleri, toplu birliklerince ateş altına alındı. Patlama sırasında, sınır hattında ve Kamışlı'da yoğun duman oluştuğu görüldü.

TERÖRİSTLER İHA'LARIN GÖRÜŞÜNÜ KAPATMAK İÇİN LASTİK YAKTI

Öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde teröristlerin, kullandıkları mevzilerin İHA'lar ile görüntülenmemesi için lastik yaktığı görüldü. Zaman zaman şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede silah sesleri, Ceylanpınar'da yankılandı. Suriye Milli Ordusu birliklerinin ise sınırdaki beton duvarların önünde son hazırlıklarını yaparak, sızma yöntemiyle Suriye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.



Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT- Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL- Ahmet AKKUŞ/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), NUSAYBİN (Mardin), ()



