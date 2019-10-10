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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI  Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu....

GÜVENLİK 10.10.2019, 15:21
'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI 
Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı. 

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