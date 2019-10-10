'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (5)

KAMIŞLI'DAN HAVANLI SALDIRI

Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristler tarafından ateşlenen havan mermisi, sınır hattındaki boş araziye düştü. Havanın Kamışlı sınırına düşmesiyle Mardin'in Nusaybin ilçesinden patlama sesi duyuldu. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.



