Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

