'Barış Pınarı Harekatı' karşıtı paylaşımlara yönelik soruşturmada 3 tutuklama

ANTALYA'da Barış Pınarı Harekatı'nın ardından sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' karşıtı sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle 43 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından, 4'ü ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli ise tutuklandı.