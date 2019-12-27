Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık taraması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde görülen şark çıbanı hastalığının tedavisi için TSK ve UMKE ekiplerinin koordinasyonunda kapsamlı sağlık taraması ve tedavi faaliyetleri yürütülüyor" denildi.



