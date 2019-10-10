Barış Pınarı Harekatı başladı (5)
AKÇAKALE'DE 3 EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin...
AKÇAKALE'DE 3 EVE HAVAN MERMİSİ İSABET ETTİ
Suriye'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki teröristlere yönelik ve güvenli bölge oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye’nin Tel Abyad kasabasından atılan havan mermileri Akçakale’de üç eve isabet etti. Havan mermilerinin isabet ettiği Öncü, Adnan Menderes ve Hürriyet mahallelerinde evlerde hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
KARKAMIŞ’TA BOŞ ARAZİYE İKİ HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ
Fırat’ın doğusundaki Ziyaret kasabasından da teröristlerce Gaziantep’in Karkamış ilçesine de havan mermisi atıldı. Karkamış’a atılan 2 havan mermisi ise boş araziye düştü.
OKULLAR 1 GÜN TATİL
Ayrıca, Valilikten yapılan açıklamada, Karkamış ilçesindeki ilk ve orta dereceli okulların tedbir amaçlı olarak yarın tatil edildiği bildirildi.
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