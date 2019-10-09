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Barış Pınarı Harekatı başladı (2)
TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİ Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında...
GÜVENLİK 09.10.2019, 20:55
TERÖRİSTLER LASTİKLERİ ATEŞE VERDİ
Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması ile hem Türk savaş uçakları hem de topçu birliklerinin bombardımana tuttuğu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kasabasında PKK/PYD' li teröristler çok sayıda lastiği ateşe verdi. Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan kaçmak için yaktıkları lastiklerin dumanlarının Ceylanpınar'a kadar ulaştığı görüldü.
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