Barış Pınarı bölgesinde ekmek dağıtımı devam ediyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde günlük ekmek dağıtımının devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz terör örgütü PKK/YPG'nin mayın/el yapımı patlayıcılarını temizlemeye devam ederken diğer yandan da bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Barış Pınarı bölgesinin birçok noktasında günlük ekmek dağıtımı devam ediyor" denildi.



