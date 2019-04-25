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Bardaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi

NİĞDE'de barda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden işletme sahibi Ömer Yıldırım (40) ve çalışanı Serdar Altın (41), toprağa verildi. Olay, dün sabaha karşı merkez Hıdırlık mevkiinde meydana geldi. Bara eğlenmek için gelen...

Bardaki silahlı kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi
NİĞDE'de barda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden işletme sahibi Ömer Yıldırım (40) ve çalışanı Serdar Altın (41), toprağa verildi.
Olay, dün sabaha karşı merkez Hıdırlık mevkiinde meydana geldi. Bara eğlenmek için gelen S.D. ile çalışanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateşledi. Kurşunların isabet ettiği bar sahibi Ömer Yıldırım, çalışanları Serdar Altın, Yasin Can (19), Murat Duyar (41), Fatih Vezir (36) ve Fatih Akpınar (23) yaralandı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Serdar Altın ve Ömer Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası polis S.D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı iddia edilen ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
Yaşamını yitirenler Ömer Yıldırım ve Serdar Altın'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Yaralı 4 kişinin tedavisi sürerken, şüpheli 3 kişinin sorgusu da devam ediyor.

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