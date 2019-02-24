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Barda yeğenlerine kurşun yağdıran dayı yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, barda karşılaştığı yeğenlerinden 1'ini tabancayla vurarak öldüren, 2'sini de yaralayan Sinan Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sinan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde,...

Barda yeğenlerine kurşun yağdıran dayı yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, barda karşılaştığı yeğenlerinden 1'ini tabancayla vurarak öldüren, 2'sini de yaralayan Sinan Y., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Sinan Y.'nin, emniyetteki ifadesinde, yeğenleriyle aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. 
Olay, gece saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'taki barda meydana geldi. Bara eğlenmeye giden Orhan C., kardeşi Ahmet Sadettin C. ve kuzeni Abdullah Sağlam, dayıları olan Sinan Y. ile karşılaştı. Başka masada alkol alan Sinan Y., bir süre sonra yeğenlerinin masasına geçti. Burada eğlenen yeğenleriyle tartışmaya başlayan Sinan Y., üzerindeki tabancayı çıkarıp, ateş açtı. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam, kanlar içinde yerde kalırken, Sinan Y. ise olay yerinden kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı Abdullah Sağlam, sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Orhan C. ve Ahmet Sadettin C. ise İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurularak, ağır yaralanan Abdullah Sağlam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZA YAPTI, TAKSİYLE KAÇTI
Olay yerinden 77 AAD 560 plakalı otomobille kaçan Sinan Y. ise Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde kaza yaptı. Burada aracını terk eden Sinan Y., yoldan geçen taksiye binerek, ortadan kayboldu. Polisin yaptığı arama çalışması sonucu Sinan Y., yakalanarak, gözaltına alındı. Sinan Y.'nin, ilk ifadesinde, yeğenleriyle aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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