Barda uzman çavuşun tabancasını çalan şüpheli tutuklandı

Söke'de görev yapan Uzman Çavuş İ.F., geçen 4 Mayıs Cumartesi gecesi Kuşadası'nın ünlü Barlar Sokağı'na eğlenmeye gitti. Belinde beylik tabancası ile oturan uzman çavuş ile yan masadaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbedede, İ.F.'nin belindeki beylik tabancası çalındı. Olay yerine gelen polisler İ.F.'nin şikayeti üzerine bar ve sokaktaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 2 saat süren araştırmanın ardından tabancayı tartışma sırasında başka masadaki Ç.A.'nın çaldığı belirlendi. Polis, Ç.A.'nın, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki sitedeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada İ.F.'nin çalınan tabancası ele geçirildi. Ç.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ç.A., tutuklandı.
Söke'de görev yapan Uzman Çavuş İ.F., geçen 4 Mayıs Cumartesi gecesi Kuşadası'nın ünlü Barlar Sokağı'na eğlenmeye gitti. Belinde beylik tabancası ile oturan uzman çavuş ile yan masadaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbedede, İ.F.'nin belindeki beylik tabancası çalındı. Olay yerine gelen polisler İ.F.'nin şikayeti üzerine bar ve sokaktaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 2 saat süren araştırmanın ardından tabancayı tartışma sırasında başka masadaki Ç.A.'nın çaldığı belirlendi. Polis, Ç.A.'nın, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki sitedeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada İ.F.'nin çalınan tabancası ele geçirildi. Ç.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ç.A., tutuklandı.