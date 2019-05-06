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Barda uzman çavuşun tabancasını çalan şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, eğlenmek için gittiği barda yan masadaki bir grup ile tartışan uzman çavuşun beylik tabancası, yaşanan arbede sırasında 1 kişi tarafından çalındı. Tabancayı çaldığı belirlenip, polis tarafından evinde...

Barda uzman çavuşun tabancasını çalan şüpheli tutuklandı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, eğlenmek için gittiği barda yan masadaki bir grup ile tartışan uzman çavuşun beylik tabancası, yaşanan arbede sırasında 1 kişi tarafından çalındı. Tabancayı çaldığı belirlenip, polis tarafından evinde yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Söke'de görev yapan Uzman Çavuş İ.F.,  geçen 4 Mayıs Cumartesi gecesi Kuşadası'nın ünlü Barlar Sokağı'na eğlenmeye gitti. Belinde beylik tabancası ile oturan uzman çavuş ile yan masadaki bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbedede, İ.F.'nin belindeki beylik tabancası çalındı. Olay yerine gelen polisler İ.F.'nin şikayeti üzerine bar ve sokaktaki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yaklaşık 2 saat süren araştırmanın ardından tabancayı tartışma sırasında başka masadaki Ç.A.'nın çaldığı belirlendi. Polis, Ç.A.'nın, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki sitedeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada İ.F.'nin çalınan tabancası ele geçirildi. Ç.A., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ç.A., tutuklandı.

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