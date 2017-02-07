Barda hesap ödeme kavgasında silahlar konuştu, 1 yaralı

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'daki bir barda eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemek istemeyen 3 müşteri ile mekanın ortağı arasında tartışma çıktı. İşyerinden ayrılıp bir süre sonra dönerek tabancayla işletmeye ateş açan 3 müşteriden biri, işletmedekilerin pompalı tüfekle karşılık vermesi sonucu sağ dizinden vurularak yaralandı.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında Zeybek Mahallesi 2'inci Sanayi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir barda meydana geldi. Barda bir süre ağlenen Mehmet Vefa Cilasın, Vahap Cilasın ve Can Durma, bir süre eğlendikten sonra iddiaya göre hesap ödemek istemedi. Bunun üzerine işyerinin ortağı Hasan Aykut (31) ile 3 kişi tartıştı. Mekandan ayrılan 3 kişi, iddiaya göre bir süre sonra tekrar gelerek, tabancayla mekana ateş açtı. İşyeri sahiplerinden Hasan Aykut da kendisine ait pompalı tüfekle karşılık verdi. Çatışmada, saldırganlardan Vahap Cilasın sağ dizinden vurularak yaralandı. Mehmet Vefa Cilasın ve Can Durma ise olay yerinden kaçtı.

MOBESE KAMERASI TESPİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. MOBESE görüntülerini izleyen polis, elinde pompalı tüfek olan bir kişinin 09 HC 320 plakalı otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Yapılan takip sonucu Hasan Aykut olayda kullandığı pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Yaralanan Vahap Cilasın ise olay yerine çağırılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan diğer 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 farklı tabancaya ve pompalı tüfeğe ait toplam 20 boş kovan ve kartuş buldu. Ancak herhangi bir tabanca ele geçirilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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