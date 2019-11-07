Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Barakada kendini astı
SİVAS'ta bunalıma girdiği öne sürülen M.G. (50), barakanın içinde kendini tavana asarak yaşamına son verdi. Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli, 2 çocuk babası M.G. girdiği...
GÜVENLİK 07.11.2019, 13:55
SİVAS'ta bunalıma girdiği öne sürülen M.G. (50), barakanın içinde kendini tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli, 2 çocuk babası M.G. girdiği bunalım sonucu evlerinin yakınındaki arazide bulunan yakınlarına ait barakaya gidip, kendini iple tavana astı. Haber alamayan yakınları, girdikleri barakada, M.G.'yi tavana asılı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yakınları sinir krizi geçirirken, polisin incelemesinin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte asansör işi yapan evli, 2 çocuk babası M.G. girdiği bunalım sonucu evlerinin yakınındaki arazide bulunan yakınlarına ait barakaya gidip, kendini iple tavana astı. Haber alamayan yakınları, girdikleri barakada, M.G.'yi tavana asılı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yakınları sinir krizi geçirirken, polisin incelemesinin ardından M.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5