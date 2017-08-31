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Barajda kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, yüzmek için girdiği Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan Rus turist 39 yaşındaki Nikolai Belov'un cesedi bulundu. Manavgat İlçesi'nde dün eşi ve çocuklarıyla tekne...

Barajda kaybolan Rus turistin cesedi bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde, yüzmek için girdiği Oymapınar Baraj Gölü'nde kaybolan Rus turist 39 yaşındaki Nikolai Belov'un cesedi bulundu.
Manavgat İlçesi'nde dün eşi ve çocuklarıyla tekne turuna katılan Nikolai Belov, saat 15.00 sıralarında yüzmek için Oymapınar Barajı Gölü'ne girdi. Tekneye çıkmayan Belov, kıyıya doğru yüzerken bir anda gözden kayboldu. Belov'un su yüzeyine çıkmaması üzerine tekne kaptanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık görevlileri ve deniz polis sevk edildi. Arama çalışmalarından dün sonuç alamayan ekipler, çalışmalarını bugün de sürdürdü. Çalışmalara, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Antalya ekibi de destek verdi. Ekipler saat 13.00 sıralarında biri erkek 2 çocuk babası Nikolai Belov'un cesedini buldu. Rus turistin cesedi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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