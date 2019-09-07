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Barajda erkek cesedi bulundu
ADANA'nın Kozan ilçesinde, baraj suyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Gedikli Mahallesi'nde yaşayanlar, Kozan Barajı'nda erkek cesedi olduğunu görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından sudan...
GÜVENLİK 07.09.2019, 12:31
ADANA'nın Kozan ilçesinde, baraj suyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Gedikli Mahallesi'nde yaşayanlar, Kozan Barajı'nda erkek cesedi olduğunu görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Baraj çevresinde inceleme yapan jandarma, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Gedikli Mahallesi'nde yaşayanlar, Kozan Barajı'nda erkek cesedi olduğunu görünce jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Baraj çevresinde inceleme yapan jandarma, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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