Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde baraj gölünde bulunan cesedin, 5 gündür kayıp olan Ömriye Karadeniz'e (60) ait olduğu belirlendi.

İnegöl ilçesi kırsal Boğazköy Mahallesi mevkiindeki baraj gölünde, kıyıya yakın bir noktada kadın cesedini fark eden balıkçılar, jandarmaya haber verdi. Gelen ekipler, cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan araştırmada, cesedin, ailesini jandarmaya 5 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Ömriye Karadeniz'e ait olduğu saptandı.

Karadeniz'in ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirlendi.



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