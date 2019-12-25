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Barajda bulunan kadının kimliği DNA testi ile belirlendi
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 3 ay önce hidroelektrik santrali barajında cesedi bulunan kadının, yapılan DNA testiyle Gülşen Çakır'a (54) ait olduğu belirlendi. 16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Yenice ilçesinin Yeşilköy mevkiinden...
GÜVENLİK 25.12.2019, 22:46
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, 3 ay önce hidroelektrik santrali barajında cesedi bulunan kadının, yapılan DNA testiyle Gülşen Çakır'a (54) ait olduğu belirlendi.
16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Yenice ilçesinin Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerinde bulunan santral barajındaki regülatörde görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 numaralı nehir kapağında, cansız manken gördüğünü sandı. Karakavuz, yanına yaklaştığında bilekte takılı olan altın bileziği görünce ceset olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, AFAD ekipleri bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mart ayında hakkında kayıp ihbarı yapılan Gülşen Çakır'ın ailesinden DNA örneği alındı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen örneklerin eşleşmesi üzerine cesedin geçen yıl 3’üncü evliliğini yaptığı öğrenilen Gülşen Çakır'a ait olduğu tespit edildi. Yenice merkez Karşıyaka Mahallesi’nde oturduğu öğrenilen Çakır’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan çalışmalar ise sürüyor.
16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda Yenice ilçesinin Yeşilköy mevkiinden geçen Filyos Nehri üzerinde bulunan santral barajındaki regülatörde görevli Recep Karakavuz, suyun tutulduğu 1 numaralı nehir kapağında, cansız manken gördüğünü sandı. Karakavuz, yanına yaklaştığında bilekte takılı olan altın bileziği görünce ceset olduğunu anladı. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, AFAD ekipleri bot yardımıyla yaklaştığı cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mart ayında hakkında kayıp ihbarı yapılan Gülşen Çakır'ın ailesinden DNA örneği alındı. Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen örneklerin eşleşmesi üzerine cesedin geçen yıl 3’üncü evliliğini yaptığı öğrenilen Gülşen Çakır'a ait olduğu tespit edildi. Yenice merkez Karşıyaka Mahallesi’nde oturduğu öğrenilen Çakır’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan çalışmalar ise sürüyor.
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