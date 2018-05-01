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Barajda boğuldu

KONYA'nın Çumra ilçesinde baraj gölüne giren Yusuf Göz (27), boğularak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan Apa Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre evli ve 3 çocuk babası Yusuf Göz, ailesiyle birlikte piknik yapmak...

Barajda boğuldu
KONYA'nın Çumra ilçesinde baraj gölüne giren Yusuf Göz (27), boğularak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan Apa Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre evli ve 3 çocuk babası Yusuf Göz, ailesiyle birlikte piknik yapmak için Apa Barajı'na gitti. Serinlemek için baraja giren Göz, kısa süre sonra çırpınarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Çumra İtfaiye ve Arama Kurtarma dalgıç ekibi tarafından yapılan aramalarda Yusuf Göz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Göz'ün cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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