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Barajda balık tutarken, buz kırılınca suya düşüp boğuldu

Halit YILMAZ/ÇEKEREK (Yozgat), () - YOZGAT’ın Çekerek İlçesi'ndeki buz tutan Süreyyabey Barajı'nda oltayla balık avlarken ayağının altındaki buzun kırılması sonucu suya düşen 45 yaşındaki Yunus Demir, boğularak hayatını...

Barajda balık tutarken, buz kırılınca suya düşüp boğuldu

Halit YILMAZ/ÇEKEREK (Yozgat), () - YOZGAT’ın Çekerek İlçesi'ndeki buz tutan Süreyyabey Barajı'nda oltayla balık avlarken ayağının altındaki buzun kırılması sonucu suya düşen 45 yaşındaki Yunus Demir, boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Çekerek İlçesi'ne bağlı Ekizce Köyü yakınlarındaki Süreyyabey Barajı'nda meydana geldi. 4 çocuk babası Yunus Demir ile 42 yaşındaki Mehmet Demir, buz tutan baraj gölü üzerinde delik açıp oltayla balık avlamaya başladı. Bu sırada buzun kırılması sonucu suya düşen Yunus Demir, kendi imkanlarıyla yüzeye çıkıp balık tutmaya devam etti. Ancak bir süre sonra buz tekrar kırıldı, yeniden suya düşen Yunus Demir çırpınmaya başladı. Yanındaki Mehmet Demir'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 
AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yunus Demir’in cansız bedeni bulunarak dışarı çıkarıldı. Yunus Demir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından Çekerek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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