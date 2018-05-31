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Baraj şantiyesinde zehirlenen işçilerden 1'i öldü

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde pazar günü tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz yaşamını yitirdi. Rahatsızlanan 200'e yakın işçiden bazılarının taburcu edildiği,...

Baraj şantiyesinde zehirlenen işçilerden 1'i öldü
KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki baraj şantiyesinde pazar günü tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz yaşamını yitirdi. Rahatsızlanan 200'e yakın işçiden bazılarının taburcu edildiği, bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Iğdır ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasındaki Karakurt Barajı ve Hidro Elektrik Santrali inşaatında çalışan işçiler, şantiyede geçen pazar akşamı yemekte tavuk döner yedi. Yemeğin ardından işçilerde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan yaklaşık 200 işçi, şantiyeye çağrılan ambulanslar ve otobüslerle Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından işçiler Erzurum, Sarıkamış ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Kars'a kaldırılan işçilerden Faik Tüysüz, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Rahatsızlanan işçilerden bazılarının taburcu edildiği, bazılarının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Taburcu edilen işçilerin de her gün hastanelere götürülerek iğne vurulduğu belirtildi. Sağlık durumu iyi olan işçiler ise memleketlerine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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