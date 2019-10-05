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Baraj kıyısında erkek cesedi bulundu

KARAMAN'da baraj kıyısında, balıkçılar tarafından üzerinden Cemalettin Koçaker (37) adına düzenlenmiş kimlik çıkan erkek cesedi bulundu. Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy köyü sınırlarında bulunan Fisandun Barajı...

GÜVENLİK 05.10.2019, 22:37
KARAMAN'da baraj kıyısında, balıkçılar tarafından üzerinden Cemalettin Koçaker (37) adına düzenlenmiş kimlik çıkan erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Dereköy köyü sınırlarında bulunan Fisandun Barajı mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için baraj kıyısına gelen vatandaşlar, bir erkek cesedi olduğunu gördü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden Cemalettin Koçaker adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedin, en az 1 günlük olduğu  tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Koçaker'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, geniş çaplı çalışma başlattı.

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